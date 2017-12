EUA reduzirão déficit mais rápido que o esperado, diz Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta terça-feira que o país está reduzindo seu déficit fiscal "mais rápido do que o esperado" e assegurou que as medidas a favor do crescimento que a Casa Branca aplica dão resultado. Bush fez estes comentários depois de o Escritório de Orçamentos da Casa Branca anunciar que os Estados Unidos reduzirão seu déficit público para este ano fiscal em mais de US$ 100 bilhões, situando-o em US$ 296 bilhões, muito abaixo dos US$ 423 bilhões previstos em fevereiro. Se as previsões estiverem certas, o país diminuirá em US$ 22 bilhões seu déficit público em relação ao do ano passado, quando chegou a US$ 318 bilhões. Os analistas atribuem a esperada redução do déficit à maior arrecadação fiscal entre empresas e pessoas com maior renda. A Casa Branca acredita que as medidas anunciadas para reduzir o financiamento pelo Congresso de diferentes agências governamentais ajudarão a reduzir o déficit do erário público. O Escritório de Orçamentos ressaltou que a receita é de US$ 115 bilhões a mais que o esperado, graças aos maiores faturamentos das empresas e às contribuições das pessoas mais ricas. Os observadores informam que a elevada fatura da Guerra no Iraque e as despesas causadas pelo furacão Katrina no sudeste dos Estados Unidos em agosto impedirão uma maior redução do déficit público.