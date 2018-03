EUA registram déficit orçamentário de US$ 1,417 tri em 2009

O governo federal dos EUA registrou um déficit orçamentário recorde de US$ 1,417 trilhão durante o ano fiscal 2009, encerrado em 30 de setembro, um rombo três vezes maior do que o recorde anterior de US$ 454,8 bilhões registrado no ano fiscal 2008 em meio aos custos de uma recessão, colapso de Wall Street e das guerras no Irã e no Afeganistão, segundo informou o Departamento do Tesouro.

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

Os gastos cresceram 18% no ano fiscal 2009, com o governo federal tendo de socorrer Wall Street e ajudar os americanos a enfrentar o severo declínio econômico. "Foi crítico agirmos para trazer a economia de volta da beira do precipício no início deste ano", disse Peter Orszag, diretor do Escritório de Administração e Orçamento.

Em um comunicado conjunto, Orszag e o secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, disseram que os déficits futuros serão muito altos e que a administração do presidente Barack Obama vai trabalhar com o Congresso para reduzir o rombo. As informações são da Dow Jones.