EUA registram deflação de 2,8% no atacado em outubro O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos teve queda recorde de 2,8% em outubro ante setembro, no terceiro mês consecutivo de deflação, informou hoje o Departamento de Trabalho dos EUA. Em setembro, o PPI havia recuado 0,4% na comparação mensal. O núcleo do índice, que exclui as variações de preços de energia e alimentos, avançou 0,4% em outubro ante setembro. O PPI mede a inflação no atacado. Na comparação a outubro de 2007, o PPI subiu 5,2% no mês passado, refletindo os fortes aumentos registrados no período de abril a junho deste ano, quando os preços da energia atingiram níveis recordes. O núcleo do PPI registrou alta de 4,4% nessa base de comparação. As informações são da Dow Jones.