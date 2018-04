EUA registram maior perda de empregos em 34 anos

A economia americana perdeu 598 mil postos de trabalho em janeiro, o maior corte dos últimos 34 anos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Com esse número de vagas fechadas, a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 7,2% em dezembro de 2008 para 7,6% em janeiro de 2009, a mais alta desde 1992. O Departamento de Trabalho também revisou para cima o número de postos fechados em dezembro, de 524 mil para 577 mil vagas perdidas. Os dados divulgados nesta sexta-feira são piores do que o esperado por economistas e são interpretados como um sinal do agravamento da recessão na maior economia do mundo, com empresas cada vez mais relutantes na hora de contratar funcionários. Os resultados também são anunciados em meio ao crescente temor de que a contração na economia global ainda vá persistir por algum tempo. "Nos últimos 12 meses, o número de pessoas desempregadas aumentou em 4,1 milhões", diz o relatório do Departamento de Trabalho. Segundo dados oficiais, há atualmente 11,6 milhões de desempregados no país. Desde o início da recessão na economia americana, em dezembro de 2007, foram fechadas 3,6 milhões de vagas nos Estados Unidos, sendo mais da metade nos últimos quatro meses. Também nesta sexta-feira, o Canadá divulgou que a taxa de desemprego no país chegou a 7,6% em janeiro, com a perda de 129 mil vagas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.