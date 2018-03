EUA reiteram que não têm planos para novo pacote de estímulo

A equipe econômica do presidente dos EUA, Barack Obama, está estudando meios de dar suporte ao mercado de trabalho do país, mas não tem planos para um novo pacote de estímulo econômico, segundo Robert Gibbs, porta-voz da Casa Branca. "Nós temos afirmado que não há planos para isso", disse Gibbs.

Veja também:

Atividade em serviços sobe nos EUA em setembro

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um ano após auge da crise, economia se recupera

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

Como a taxa de desemprego nos EUA subiu para 9,8% no mês passado, integrantes do Partido Republicano têm usado a questão da criação de empregos para criticar a agenda econômica da Casa Branca e questionar a eficiência do projeto de lei de estímulo econômico de US$ 787 bilhões aprovado no início deste ano.

O jornal The New York Times afirmou nesta segunda-feira, 5, que a Casa Branca estaria considerando cortes de impostos e outras potenciais opções para criação de empregos. Gibbs não respondeu diretamente quando indagado sobre a reportagem. "A equipe econômica com certeza está avaliando e trabalhando sobre algum modo de criar mais empregos", disse. "Não tenho nenhuma notícia sobre isso hoje", acrescentou o porta-voz. As informações são da Dow Jones.