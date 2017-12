EUA rejeitam proposta de acordo com Mercosul O vice-representante de Comércio da Casa Branca (USTR), Peter Allgeier, disse hoje que o recente encontro entre o chefe do USTR e futuro vice-secretário de Estado, Robert Zoellick, e o chanceler Celso Amorim, em Davos, foi muito positivo. Porém, adiantou que o desejo manifestado pelo Brasil de buscar um acordo bilateral Mercosul-EUA não é aceitável. Segundo o alto funcionário, o Brasil terá de escolher entre negociar a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), nos moldes já definidos, ou negociar um acordo bilateral nos moldes do acordo que o governo Bush fez com o Chile.