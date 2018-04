EUA revisam PIB do trimestre para 5,6% A primeira revisão do produto interno bruto dos Estados Unidos mostrou que a economia norte-americana cresceu no primeiro trimestre a um ritmo menor do que o inicialmente estimado. A revisão apontou um crescimento do PIB a uma taxa anualizada de 5,6% no período de janeiro a março, segundo o Departamento de Comércio. O mercado esperava que o crescimento do PIB no primeiro trimestre fosse revisado para cima, para 6,0%. A estimativa anterior havia mostrado crescimento de 5,8%. No quarto trimestre de 2001, a economia norte-americana registrou uma taxa de crescimento anualizada de 1,7%, enquanto no terceiro trimestre houve queda de 1,3%. A taxa de crescimento do primeiro trimestre deste ano foi a maior desde a registrada no segundo trimestre de 2001 (+5,7%). Segundo o Departamento de Comércio, o crescimento econômico do primeiro trimestre foi revisado para baixo por causa das revisões também para baixo nos gastos pessoais, das empresas e do governo. Os gastos pessoais foram revisados para uma alta de 3,2% no primeiro trimestre, de 3,5% inicialmente estimados, enquanto os gastos das empresas foram revisados para uma queda de 8,2%, de recuo inicialmente estimado em 5,7%. Os gastos do governo subiram 6,7% na primeira revisão, de crescimento inicial registrado em 7,9%. O índice de preços de compras domésticas brutas subiram 0,8% na revisão, de crescimento inicialmente estimado em 0,7%. O índice de preços de consumo pessoal foi revisado para cima, para crescimento de 0,7%, de 0,6% inicialmente estimado. As informações são da Dow Jones.