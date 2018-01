EUA são destaque para mercado de juros hoje O mercado de juros continua centrando atenções nos acontecimentos internacionais. As expectativas são grandes em relação ao encontro do Federal Reserve, que acontece na quarta-feira. Isso porque com o cenário interno mantendo-se favorável, o mercado sabe que a decisão em relação à trajetória da Selic depende, basicamente, das variáveis internacionais. Com um cenário mais tranquilo na Argentina e com o petróleo mantendo o preço mais ou menos estável em torno de US$ 30, o destaque entre essas variáveis internacionais é mesmo o comportamento da economia norte-americana. E, depois do pronunciamento de Alan Greeenspan na semana passada, o mercado segue apostando em novo corte de taxa nos Estados Unidos. A essa perspectiva soma-se a observação feita pelo Copom na ata de sua última reunião de que uma Selic de 14% no final do ano é compatível com a meta inflacionária. Por isso, os analistas não têm dúvida de que a trajetória dos juros no mercado nacional é de baixa. Porém, não descartam movimento de ligeira realização, que esta manhã está sendo sinalizado pelos negócios feitos no pregão eletrônico da BM&F, já que os investidores vêm antecipando o provável corte da Selic desde a semana passada.