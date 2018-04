EUA: Senado aprova redução de imposto para imóveis O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem uma emenda ao plano de estímulo econômico, apresentada pelo senador republicano Johnny Isakson, que amplia o crédito do imposto imobiliário para a compra do primeiro imóvel. A legislação atual dispensa a necessidade de os contribuintes devolverem um crédito tributário de US$ 7.500 na compra do primeiro imóvel entre 1º de janeiro até o final de agosto. A emenda amplia esse crédito para US$ 15.000, ou 10% do preço da aquisição, o que for menor. A emenda do senador republicano foi aprovada depois de os senadores democratas concordarem em apoiá-la. O gabinete de Isakson prevê que a emenda implicará um custo de US$ 18,9 bilhões em 10 anos. O Senado aprovou uma segunda emenda, apresentada pelo senador republicano Christopher Bond, que concede US$ 2 bilhões em transferências diretas para os Estados financiarem imóveis de baixa renda. Bond argumentou que a turbulência no mercado tem dificultado as operações de financiamento para a construção de imóveis de baixa renda, mesmo com taxas de créditos especiais.