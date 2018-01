EUA sugerem diálogo entre Kirchner e empresários O secretário adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Roger Noriega, recomendou ao presidente argentino Néstor Kirchner manter um diálogo mais fluido com a classe empresarial e advertiu que a negociação com o FMI é ?complexa e difícil?. Porém, esclareceu que a negociação chegará a um bom final, porque ?as condições são favoráveis?. Noriega reuniu-se com o presidente Néstor Kirchner por apenas meia hora, ontem, enquanto que com o ministro de Economia, Roberto Lavagna, a reunião durou uma hora e meia.