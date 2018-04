EUA suspendem tarifas de aço contra cinco países A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC, na sigla em inglês) rejeitou tarifas antidumping sobre laminados a frio da Austrália, Índia, Japão, Suécia e Tailândia, em votação de quatro contra um. O voto da comissão suspende as tarifas antidumping propostas em maio pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, segundo a alegação de que os produtores de aço desses cinco países estão vendendo certos produtos de laminados a frio nos EUA, a preço abaixo do valor justo de mercado. O Departamento do Comércio e o USITC ainda têm que tomar uma decisão sobre outros países acusados de dumping em laminados a frio, inclusive o Brasil, Coréia do Sul, Rússia, Bélgica e Argentina. Em 9 de maio, o Departamento de Comércio dos EUA ordenou às autoridades alfandegárias a exigência de depósitos ou bônus para as novas tarifas antidumping recomendadas em 20 países, variando entre 2% a 154%, ainda pendente de decisão final por parte da USITC e do Departamento de Comércio. Em 2000, os EUA importaram 2,76 mil hões de toneladas de chapas de aço laminadas a frio e tiras de aço, dos 36,38 milhões de toneladas das importações gerais de aço. Importações dos EUA sobem O Departamento do Comércio anunciou que as importações de aço em julho subiram 14,5% em relação ao mês anterior, para um nível de 2,69 milhões de toneladas métricas. As importações em julho representam um ganho de 16,1% em comparação com o ano anterior, quando as importações totalizaram 2,31 milhões de toneladas métricas. Os EUA importaram do Brasil 341.700 toneladas em julho, uma alta de 5,4% em relação às 324.100 toneladas no mês anterior e um acréscimo de 49,3% em comparação com as 228.800 toneladas em mesmo período do ano passado. As informações são da agência Dow Jones.