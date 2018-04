EUA têm de reafirmar força do dólar, diz Trichet O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse hoje que os EUA devem apoiar a valorização do dólar. "É extremamente importante que as autoridades norte-americanas digam que o fortalecimento do dólar é de interesse dos EUA", afirmou Trichet durante uma entrevista coletiva.