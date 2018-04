EUA têm déficit comercial de US$ 25,96 bi em maio

Naquele mês, as exportações norte-americanas apresentaram o maior aumento desde julho do ano passado, de 1,6% em maio ante abril, para US$ 123,31 bilhões. As importações, por sua vez, atingiram o menor nível desde julho de 2004, caindo 0,6% em maio ante abril, para US$ 149,27 bilhões.

No período, o déficit comercial dos EUA com a China aumentou de US$ 16,75 bilhões para US$ 17,48 bilhões, sendo que as exportações dos EUA para a China cresceram 1,6%, para US$ 5,25 bilhões.

Já o déficit dos EUA com outros importantes parceiros comerciais diminuiu. Com o Japão, o déficit caiu de US$ 3,22 bilhões em abril para US$ 1,91 bilhão em maio, o menor nível desde 1984. O déficit com o Canadá recuou de US$ 1,2 bilhão para US$ 628 milhões, o menor nível desde março de 1994. O déficit com o México caiu de US$ 4,12 bilhões para US$ 3,94 bilhões e, com a zona do euro (16 países europeus que compartilham a moeda), recuou de US$ 4,16 bilhões para US$ 2,10 bilhões.

Preço das importações

O preço das importações saltou em junho, representando a maior alta em quase duas décadas, uma vez que a alta dos preços do petróleo e o enfraquecimento do dólar reduziram as preocupações de eventual deflação. No mês passado, os preços das importações subiram 3,2% ante maio, informou hoje o Departamento do Trabalho dos EUA, a maior alta desde setembro de 1990, quando também avançaram 3,2%. As informações são da Dow Jones.