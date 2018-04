EUA têm déficit comercial de US$ 39,9 bi em dezembro O déficit comercial dos EUA caiu para o menor nível em quase seis anos em dezembro, em meio ao declínio dos preços do petróleo e redução das compras internacionais de artigos como alimentos, carros e calçados. O déficit comercial recuou 4% para US$ 39,93 bilhões em dezembro, ante saldo negativo revisado de US$ 41,58 bilhões em novembro, informou o Departamento do Comércio. Originalmente, o déficit de novembro era estimado em US$ 40,44 bilhões. O saldo negativo de dezembro foi maior que o déficit de US$ 35 bilhões previsto por economistas, mas é o menor desde fevereiro de 2003, quando o déficit foi de US$ 39,7 bilhões. As exportações dos EUA caíram 6% em dezembro, para US$ 133,8 bilhões. As importações declinaram 5,5%, para US$ 173,73 bilhões. As informações são da Dow Jones.