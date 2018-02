EUA têm déficit comercial de US$ 63 bi em novembro Os Estados Unidos registraram déficit de US$ 63,12 bilhões em sua balança comercial de novembro de 2007, de acordo com números divulgados hoje pelo Departamento de Comércio. É o maior valor em 14 meses. Em outubro do mesmo ano, o déficit comercial havia sido de US$ 57,77 bilhões. As exportações americanas cresceram 0,4% em novembro, somando US$ 142,31 bilhões. Já as importações avançaram 3%, totalizando US$ 205,43 bilhões. As informações são da Dow Jones.