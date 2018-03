EUA tem déficit de US$ 46,61 bilhões em setembro

O relatório do orçamento mostrou que a despesa com taxas de juros sobre sua dívida no ano fiscal 2009 somou US$ 190,9 bilhões. Isso foi muito mais do que Washington coletou em imposto de renda das empresas ou que o total de gastos com benefícios para milhões de desempregados. No entanto, os pagamentos foram inferiores ao do ano fiscal 2008, que somaram US$ 252,8 bilhões, porque as taxas de juros foram reduzidas pela recessão.

A receita com imposto de renda individual no ano fiscal 2009 somou US$ 915,3 bilhões, comparado com a arrecadação de US$ 1,146 trilhão em 2008. A arrecadação gerada pelo imposto corporativo caiu para US$ 138,2 bilhões em 2009, ante US$ 304,3 bilhões no ano fiscal anterior.

No lado dos gastos, as despesas com defesa aumentaram para US$ 662,8 bilhões em 2009, ante US$ 616,1 bilhões no ano anterior. Os gastos com seguridade social somaram US$ 683,0 bilhões em 2009, ante US$ 617,0 bilhões no ano anterior. Já o gasto bruto com o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro somou US$ 129,3 bilhões no ano fiscal 2009. O Tarp foi criado no final de 2008 para socorrer as firmas de Wall Street. As despesas com benefícios para americanos desempregados somaram US$ 112,80 bilhões no ano fiscal 2009, comparado com US$ 42,69 bilhões empregados no ano anterior. As informações são da Dow Jones.