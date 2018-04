EUA tem déficit orçamentário de US$94,32 bi em junho

O Tesouro afirmou que junho é o nono mês seguido em que o governo registra déficit. Em junho de 2008, o superávit tinha sido de 33,55 bilhões de dólares.

No ano fiscal de 2009, o déficit acumulado é de 1,086 trilhão de dólares, ante déficit de 285,85 bilhões de dólares no mesmo período do ano fiscal de 2008, o que ressalta a deterioração do sistema fiscal dos Estados Unidos.

O déficit orçamentário recorde para o mês de junho não foi o mais alto de todos os tempos. Em fevereiro, o rombo foi de 194 bilhões de dólares, disse o departamento.

Em junho, as receitas totalizaram 215,36 bilhões de dólares, abaixo dos 259,91 bilhões de dólares de junho de 2008, décimo quarto mês em que as receitas mensais têm sido menores que as de mesmo mês do período anterior, informou uma autoridade do Tesouro.

As despesas somaram 309,68 bilhões de dólares, um recorde para junho, ante 226,37 bilhões de dólares em junho de 2008.

Os gastos incluem 5,4 bilhões de dólares em compras de ativos lastreados em hipotecas das maiores fontes de hipotecas financeiras dos Estados Unidos, Fannie Mae e Freddie Mac, das quais o Tesouro se encarregou de ajudar para reduzir as taxas hipotecárias.

