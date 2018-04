EUA têm deflação de 1% em outubro, maior desde 1947 O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) caiu 1% em outubro na comparação com setembro, a maior queda desde fevereiro de 1947. Na comparação ante outubro do ano passado, o CPI subiu 3,7% em outubro, informou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano. O núcleo do CPI, que exclui as variações de preços de alimentos e energia, caiu 0,1% em outubro ante setembro. Foi o maior declínio desde dezembro de 1982. Em relação a outubro de 2007, o núcleo do índice avançou 2,2% no mês passado. Os preços de energia despencaram 8,6% em outubro ante setembro, um recuo muito maior do que o de 1,9% registrado em setembro ante agosto. Os preços da gasolina diminuíram 14,2% no mês passado. Os alimentos, por sua vez, ficaram 0,3% mais caros em outubro na comparação com setembro. As informações são da Dow Jones.