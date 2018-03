EUA têm em novembro 14o déficit mensal, de US$ 120,3 bilhões

O déficit de novembro caiu abaixo da previsão consensual de analistas apurada por uma pesquisa da Reuters, que apontava um saldo negativo de 135 bilhões de dólares, ante o déficit de 176,4 bilhões de dólares de outubro e de 125,2 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

Este É o décimo quarto mês seguido em que o governo registra déficits, maior série da história.

"Embora ainda haja alguma debilidade, o fato é que algum movimento tem sido feito, e se nós pudermos manter essa inércia será ótimo", disse Daniel Penrod, analista sênior de indústria da California Credit Union League, em Ontario.

"Aqueles que estão esperando uma recuperação em forma de 'V' provavelmente vão ficar desapontados", afirmou Penrod. "Não vai ser uma retomada de um passo, mas gradual."

Em novembro, as despesas recuaram pelo segundo mês seguido, para 253,9 bilhões de dólares, frente aos 311,7 bilhões de dólares gastos em outubro e aos 270 bilhões de dólares referentes a novembro de 2008, informou o Tesouro.

As receitas totalizaram 133,6 bilhões de dólares, menos que os 135,3 bilhões de dólares de outubro e o menor valor para novembro desde 2005. Já em novembro de 2008, as receitas ficaram em 144,8 bilhões de dólares.

O Tesouro comprou em novembro o equivalente a 7,2 bilhões de dólares em ativos lastreados em hipotecas de agências imobiliárias

Uma autoridade do Tesouro atribuiu parte da queda nos gastos no mês passado ao fato de o dia 1o de novembro ter caído num domingo, o que levou 15 bilhões de dólares em despesas a serem contabilizadas no mês de outubro.

O déficit acumulado nos dois primeiros meses do novo ano fiscal está em 296,7 bilhões de dólares, comparado aos 280,7 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado e ao recorde de 1,4 trilhão de dólares no recém-terminado ano fiscal de 2009.

Espera-se que orçamento tenha um déficit similar neste ano fiscal, que se encerra em 30 de setembro de 2010, ao passo que a Casa Branca estima um buraco de mais de 1 trilhão de dólares no ano fiscal de 2011.

(Por Nancy Waitz)