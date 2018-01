EUA têm feriado na segunda-feira Alguns mercados norte-americanos vão fechar mais cedo nesta sexta-feira, por causa do feriado da próxima segunda-feira (Dia de Martin Luther King Jr.) nos EUA. O mercado de títulos do Tesouro fecha às 17h (de Brasília); isso vale para as transações com títulos municipais e hipotecários, bônus corporativos com grau de investimento negociados no balcão e todos os negócios do mercado secundário, incluindo commercial papers, yankee bonds e euro-certificados de depósito. O mercado de ações vai operar nos horários normais. Na Chicago Board of Trade (CBOT), os negócios com contratos financeiros vão se encerrar às 16h (de Brasília); os contratos agrícolas, de índices de ações e de metais serão negociados nos horários normais. Na Chicago Mercantile Exchange (CME), os produtos de câmbio e juros serão negociados até as 16h; os produtos de índices de ações terão fechamento em horário normal. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os futuros de petróleo e derivados serão negociados até às 16h (de Brasília); os negócios com futuros de alumínio e paládio fecharão às 15h (de Brasília), os de cobre e prata às 15h05 (de Brasília) e os de platina e ouro às 15h10 (de Brasília).