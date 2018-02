EUA têm inflação de 4,1% em 2007, a maior desde 1990 A inflação ao consumidor nos Estados Unidos foi de 4,1% em 2007, a maior alta desde 1990. Em dezembro passado, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% ante novembro. O núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, teve alta de 0,2% em dezembro. No ano inteiro, o núcleo do CPI avançou 2,4%. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho americano. O departamento também informou que a média dos ganhos semanais dos trabalhadores norte-americanos subiu 0,1% em dezembro (ajustada pela inflação). O ganho médio por hora subiu 0,4%. Para 2007 como um todo, a renda real semanal caiu 0,9%, o que indica que o contracheque dos trabalhadores não acompanhou o ritmo da inflação. As informações são da Dow Jones.