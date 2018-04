EUA têm maiores pedidos de auxílio-desemprego desde 1982

O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 36 mil na semana encerrada no último sábado (dia 21) em relação à semana anterior, após ajustes sazonais, para 667 mil, informou hoje o Departamento do Trabalho do país. Trata-se do nível mais alto desde 2 de outubro de 1982. Economistas esperavam declínio de 2 mil pedidos. Veja também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A média móvel de pedidos feitos em quatro semanas - calculada para suavizar a volatilidade do dado - aumentou 19 mil para 639 mil, também a maior desde outubro de 1982. Na semana encerrada em 14 de fevereiro, o número total de norte-americanos que recebiam auxílio-desemprego subiu 114 mil para 5,112 milhões, o maior nível desde que o governo dos EUA começou a acompanhar os dados, em 1967. A taxa de desemprego referente aos trabalhadores com direito ao benefício e que estão recebendo o auxílio-desemprego subiu 0,1 ponto porcentual, para 3,8%, o nível mais alto desde julho de 1983. Nos EUA, as normas sobre o auxílio-desemprego variam de Estado para Estado e nem todos os desempregados têm direito ao benefício. As informações são da Dow Jones.