EUA tentam evitar novos fracassos na OMC Depois de sofrerem várias derrotas na Organização Mundial do Comércio (OMC) nos últimos anos, os Estados Unidos vão tomar providencias em 2003 para tentar evitar novos fracassos em disputas comerciais com outros países. No lugar de adequar as leis às exigências da OMC, como fazem todos os 144 membros da entidade, os congressistas norte-americanos estão avaliando modos de mudar as leis da OMC para que os Estados Unidos não continuem sofrendo derrotas comerciais. O sistema de solução de controvérsias da OMC foi criado em 1994 por uma decisão adotada por todos os membros da entidade. Segundo a regra, um comitê de arbitragem é constituído todas as vezes que dois ou mais países se enfrentam em uma disputa comercial. A grande novidade do sistema é de que, uma vez dado o laudo da arbitragem, os países são obrigados a cumpri-lo, sob pena de serem retaliados. Mas, para os congressistas norte-americanos, depois de cerca de oito anos em funcionamento, o sistema da OMC está abalando a capacidade do governo em aplicar medidas para conter importações indesejadas. Na avaliação de vários deputados, a OMC foi além da competência ao determinar que os Estados Unidos retirassem determinadas medidas que protegiam o setor siderúrgico, há dois meses. Até hoje, a OMC já avaliou mais de 270 casos e, em muitos deles, os norte-americanos saíram vencedores. "Se todo o país que não gostar de um resultado de uma arbitragem da OMC declarar que quer mudar as regras da entidade, não haveria mais sistema que conseguisse agradar a todos", afirma um diplomata asiático à Agência Estado. Os norte-americanos prometem pressionar, em 2003, para que as arbitragens da OMC não provoquem mais danos às indústrias. Caso contrário, a Casa Branca alerta que a OMC poderá perder o apoio político dos Estados Unidos. Desde que os norte-americanos começaram a se queixar do resultado das arbitragens da OMC, duas decisões da entidade que haviam determinado a derrota dos Estados Unidos foram revistas pela OMC e a Casa Branca foi autorizada a aplicar medidas protecionistas. Em 2003, o sistema será testado em duas importantes disputas. A primeira envolve uma coalizão de 25 países, entre eles o Brasil, contra o protecionismo norte-americano nos produtos siderúrgicos. A outra disputa coloca Brasil e Estados Unidos frente à frente no que se refere aos subsídios ao algodão dados pela Casa Branca.