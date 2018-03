EUA teriam prometido reduzir barreiras a produtos argentinos O vice-chanceler Martín Redrado conseguiu do governo dos Estados Unidos a promessa de que, em breve, uma série de produtos argentinos poderiam entrar no mercado americano sem as restrições alfandegárias que atualmente sofrem. A intenção da Chancelaria argentina é que o país possa exportar ? sem pagar tarifas alfandegárias ? aço, óleos vegetais, produtos químicos para a indústria plástica, suco de limão e carnes pré-cozidas. O anúncio foi feito depois de uma reunião de Redrado com o vice-secretário de Comércio dos EUA, Peter Allgeier, com o qual discutiu a lista de produtos que entrariam no Sistema Geral de Preferências, que permite o acesso ao mercado sem pagar tarifas alfandegárias. Em setembro do ano passado, o governo americano suspendeu as restrições para uma série de produtos argentinos, fato que permitiu aumentar as exportações para os EUA em 23%. Nesse período, as vendas argentinas para o mercado americano aumentaram em US$ 120 milhões. O governo calcula que neste ano chegarão a US$ 240 milhões. O governo do presidente Eduardo Duhalde possui especial interesse na abertura do mercado americano para as exportações de suco de limão. O produto, atualmente, é taxado com uma tarifa alfandegária de 60%. O governo calcula que existe um mercado potencial de US$ 100 milhões para o limão argentino. A Argentina também espera tirar proveito do boicote que os queijos franceses estão sofrendo por parte dos comerciantes americanos, causado pela oposição do governo do presidente Jacques Chirac à guerra contra o Iraque. A irritação americana com os franceses poderia facilitar a entrada de queijos made in Argentina. Esta possibilidade seria definida no prazo de 30 dias. As esperanças argentinas também estão concentradas na abertura do mercado americano para o amendoim, suco de grapefruit e doce de leite. Além disso, existe expectativa pela reabertura do mercado americano para as carnes argentinas, fechado desde fevereiro de 2001. O governo Duhalde também está tentando que o governo americano aceite revisar as medidas anti-dumping que os EUA aplicam sobre o mel argentina. Leia o especial