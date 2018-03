EUA tiram limite de ajuda a Fannie Mae e Freddie Mac O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que removerá as restrições de auxílio financeiro do governo às agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac ao longo dos próximos três anos para garantir que as duas instituições cumpram sua função na recuperação do mercado de habitação norte-americano. Desde que assumiu o controle das duas agências, em setembro do ano passado, o governo norte-americano injetou US$ 60 bilhões na Fannie Mae e US$ 51 bilhões na Freddie Mac para que elas continuassem operando. Apesar disso, ambas as agências poderiam receber, no máximo, US$ 200 bilhões cada em auxílio federal, segundo as regras atuais.