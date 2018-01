EUA vão à OMC contra Europa por causa dos transgênicos Os EUA anunciaram hoje que requisitaram um panel (comitê de arbitragem) na Organização Mundial do Comércio (OMC), em mais uma tentativa de forçar a União Européia (UE) a encerrar a moratória sobre a aprovação de produtos agrícolas geneticamente modificadas. Os EUA não se contentaram com a aprovação pelo Parlamento Europeu, no início de julho, da liberação de alguns transgênicos sob a condição de eles serem rotulados. O governo norte-americano já tinha dito em 13 de maio que pretendia entrar com uma ação formal contra a UE. Logo depois, os EUA, em conjunto com a Argentina e Canadá, fizeram várias consultas com a UE para ver se um acordo poderia ser fechado sem a necessidade da formalização de um panel. "Delegações dos EUA, Canadá e Argentina consultaram autoridades da UE em junho, mas o bloco não indicou nenhum desejo de cumprir suas obrigações junto à OMC retirando a moratória sobre os transgênicos. A posição da UE não nos deixa nenhuma alternativa a não ser entrar com uma disputa formal na OMC", disse Robert Zoellick, representante comercial dos EUA. A secretária de Agricultura dos EUA, Ann Veneman, disse que os EUA foram extremamente pacientes por quase 5 anos. "Nós tivemos discussões exaustivas com os europeus e agora é hora de deixar o processo funcionar", afirmou.