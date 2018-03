EUA vão à OMC contra restrições da UE à carne de aves Os Estados Unidos pediram a abertura de um painel de resolução de disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as restrições da União Europeia (UE) à importação de carne de aves do país. Em um comunicado, a UE lamentou a decisão dos EUA. O bloco proíbe a importação de carne de aves dos EUA desde 1997, após alegar que os produtores norte-americanos usavam quatro tipos de antimicrobianos não autorizados, produtos que reduzem a contaminação da carne por organismos causadores de doenças.