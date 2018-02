EUA vão aderir a área de livre-comércio da Ásia-Pacífico O governo dos Estados Unidos sinalizou hoje que vai resistir ao protecionismo conforme lida com a crise econômica ao anunciar que vai se unir a uma área de livre comércio com outras nações banhadas pelo Oceano Pacífico. O presidente norte-americano, Barack Obama, fez o anúncio durante um discurso em Tóquio, feito antes de partir para Cingapura. O representante de comércio dos EUA, Ron Kirk, confirmou a informação em uma conferência com empresários e líderes de governos da região Ásia-Pacífico. Os norte-americanos vão participar da Parceria Trans-Pacífico, se unindo ao Chile, Nova Zelândia, Cingapura e Brunei.