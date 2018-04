EUA vão incentivar a troca de carro

O governo dos EUA vão lançar uma campanha publicitária de US$ 10 milhões para promover o programa "Dinheiro por ferro-velho", que será anunciado na segunda-feira com um evento em Washington, disse uma fonte. O programa, formalmente conhecido como Sistema de Desconto em Parcela de Carro, terá ao redor de US$ 1 bilhão em fundos federais como incentivo em dinheiro. Os proprietários de veículos de elevado consumo de gasolina elegíveis ao programa vão receber um crédito se entregarem o veículo e comprarem ou arrendarem um mais novo, de consumo de combustível mais eficiente.