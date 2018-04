EUA vão interferir em caso de prisões na China O secretário de comércio dos Estados Unidos, Gary Locke, indicou que vai falar sobre a detenção de um executivo australiano da Rio Tinto na reunião que fará hoje com o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao. Na terça-feira, o jornal chinês de língua inglesa China Daily afirmou que um executivo de uma grande siderúrgica chinesa acusou empregados da Rio Tinto de subornarem executivos de todas as 16 siderúrgicas que participam das negociações sobre os preços do minério de ferro para este ano. Citando fontes do setor não identificadas, o diário afirma que a mineradora anglo-australiana subornou ainda integrantes da Associação do Ferro e do Aço da China (Cisa) para obter acesso a números da indústria. Locke afirmou que as companhias multinacionais na China "precisam ter garantias e confiança" de que seus funcionários serão tratados de modo justo. "Nós precisamos continuar pressionando a China por transparência, aplicação justa das leis e pela abertura a investimentos e cooperação estrangeira", afirmou Locke, em uma entrevista à rede CNN. Os comentários foram feitos na esteira da detenção do australiano Stern Hu e mais três colegas chineses que trabalham para a Rio Tinto, no último dia 5. Um executivo chinês de uma siderúrgica também foi detido. Os funcionários foram acusados de pagar suborno para obter segredos de Estado relacionados às negociações sobre preços do minério de ferro. A Austrália ainda não foi notificada sobre as acusações. A detenção dos empregados da Rio Tinto por causa do que parece ser uma questão comercial pode enfraquecer as afirmações da China de que suas empresas estatais estão cada vez mais independentes do governo. O Ministério de Relações Exteriores da China, porém, afirma que o caso não indica que Pequim está restringindo as atividades das companhias estrangeiras.