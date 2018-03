EUA vão revisar política de gratificação dos maiores bancos

Enquanto o Departamento do Tesouro se prepara para cortar as gratificações em algumas das instituições que mais receberam ajuda do governo federal, o Federal Reserve (o banco central norte-americano) está propondo aumentar a supervisão das práticas de incentivos com gratificações nos bancos americanos.

Veja também:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Análise: Executivos de bancos merecem ganhar bônus?

Bônus a executivos de Wall Street bate recorde

O Fed "está trabalhando para assegurar que os pacotes de gratificações sejam apropriadamente atrelados a recompensas por desempenhos de longo prazo e não criem risco excessivo para a firma ou para o sistema financeiro", afirmou o presidente do Fed, Ben Bernanke.

Em sua proposta, o Fed não está sugerindo limitar os pagamentos ou proibir práticas particulares, dizendo que uma abordagem "um serve para todos" para a gratificação não seria apropriado. Ao contrário, o Fed planeja revisar as políticas de gratificação em 28 grandes bancos e em várias organizações bancárias regionais, comunitárias e outras para assegurar que a prática de incentivo com gratificação não estimule o risco excessivo.

"Para muitas organizações bancárias, o uso de uma abordagem simples, que segue uma fórmula, para tornar os incentivos de gratificação ao funcionário um acordo apropriado em relação ao risco provavelmente vai proporcionar pelo menos a alguns empregados incentivos para adoção de riscos excessivos", disse o Fed em um documento divulgado à imprensa.

As políticas vão se tornar parte de um processo de supervisão, disse o Fed, observando que as organizações grandes e complexas vão enfrentar revisões especiais "horizontais". Mas não está claro exatamente quando o Fed vai emitir a orientação final de sua proposta, mas espera-se um rápido andamento do processo.

O G-20, grupo de nações mais desenvolvidas e em desenvolvimento, em especial a França e a Alemanha, vem pressionando os países a limitar o pagamento dos executivos de bancos. As informações são da Dow Jones.