Euforia dá lugar à realidade e preço do petróleo sobe Após registrarem fortes altas na semana passada, com a expectativa de uma guerra rápida entre os EUA e o Iraque, os contratos futuros de petróleo encerram a segunda-feira em alta nos mercados de Nova York e Londres. Investidores atribuíram a alta à renovação da incerteza quanto à evolução da guerra e à redução da produção da Nigéria, por causa de distúrbios étnicos. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo para maio fecharam a US$ 28,66 por barril, em alta de US$ 1,75. Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos do petróleo do tipo Brent para maio fecharam a US$ 26,09 por barril, em alta de US$ 1,74. "No front da guerra, a euforia está sendo substituída pela realidade. Os tumultos na Nigéria alcançaram um ponto em que é difícil ignorá-los", disse o analista Tim Evans, da IFR Pegasus. No Iraque, uma preocupação para os analistas são os informes de que os campos de petróleo de Rumaila, no sul do país, não estão sob controle das tropas dos EUA, como havia sido noticiado na sexta-feira. "Não é seguro como eles diziam. Estamos como patos num tiro-ao-alvo aqui", disse o vice-presidente da Boots and Coots, Brian Klause, empresa especializada em combate a incêndios em poços de petróleo. Sete poços do campo de Rumaila estão em chamas desde o começo da guerra e os especialistas disseram que serão necessários 20 dias de trabalho para apagar os incêndios. Os campos de Kirkuk, no norte do Iraque, continuam sob controle do regime de Saddam Hussein. Na Nigéria, a Shell e a ChevronTexaco suspenderam cerca de 40% da produção dos poços, por causa da violência étnica iniciada na semana passada. Veja o especial :