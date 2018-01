Euforia em torno de captações mantém o dólar em queda O Banco Central faz hoje mais um leilão de troca de títulos cambiais com o objetivo de rolar o vencimento de US$ 1,8 bilhão do dia 16. Na sexta-feira, 74% desse vencimento já estavam rolados e esse foi um dos motivos da queda do dólar, que encerrou a semana passada abaixo de R$ 3,30, em R$ 3,295. Mas o principal motivo que deve continuar alimentando a trajetória de valorização do real nesta manhã, repetindo o comportamento que se vê há dias, são as captações externas e a conseqüente estimativa de entrada de recursos. Para somar-se a isso, hoje houve o anúncio da compra do BBV pelo Bradesco. O negócio pode levar a uma saída de cerca de US$ 600 milhões (o Bradesco terá de pagar R$ 2 bilhões ao BBVA pela transação, além de ceder uma participação de 4,5% ao banco espanhol), mas os especialistas dizem que isso não afeta a euforia que há em torno das perspectivas atuais de captações e consideram a transação um sinal positivo. As declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, de que não descarta um aumento no esforço fiscal também agrada pois reafirma a disposição do novo governo à rigorosidade, mas os analistas dizem que "isso é notícia já absorvida". O dólar abriu às 9h53 em queda de 0,30%, a R$ 3,285. Pouco depois, a queda diminuiu; às 10h04, estava em 0,15%, com a moeda a R$ 3,29. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar .