Eunício marca reunião com teles fixas para segunda-feira O ministro da Comunicações, Eunício Oliveira, marcou para às 13h30 da próxima segunda-feira uma reunião com os dirigentes das cinco concessionárias de telefonia fixa do País: Brasil Telecom, Telemar, Telefônica, Sercomtel e CTBC. A informação foi dada nesta manhã pela Assessoria do ministro, segundo a qual todas as empresas aceitaram o convite para a reunião, que deverá ser precedida de um almoço. No encontro, o ministro deverá iniciar as conversas com as operadoras sobre a forma de repasse para as tarifas do reajuste represado no ano passado por uma liminar, derrubada ontem pelo STJ. Veja mais informações sobre o assunto no link abaixo.