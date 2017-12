Euro a US$ 0,9410; mercado espera dados dos EUA O euro recua da máxima registrada ante ao dólar nesta manhã, mas mantém-se acima da cotação de fechamento de sexta-feira, diante das previsões de que os dados que serão divulgados nesta semana nos EUA reforcem a percepção de que o esfriamento da economia norte-americana é mais intenso do que o vivenciado pelos países europeus. Entre os indicadores previstos para esta semana, o de produtividade no quarto trimestre nos EUA é considerado o mais importante para os investidores. O euro é negociado US$ 0,9410, após ter subido a US$ 0,9435 nesta manhã. A mínima da moeda foi de US$ 0,9364, ligeiramente abaixo da cotação em que fechou, sexta-feira, em Nova York: US$ 0,9368. Nas trocas de ienes por dólares, o movimento era fraco, com a moeda japonesa sendo negociada a 115,75 por dólar, mostrando leve alta ante sexta-feira, quando fechou a 115,80 ienes. A máxima do iene nesta manhã foi de 115,67 por dólar e a mínima, de 116,09 por dólar. As informações são da Dow Jones.