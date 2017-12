Euro a US$ 0,9425; mercado aguarda decisão do BCE O euro é negociado a US$ 0,9425, recuando da máxima de US$ 0,9446 atingida nesta manhã, mas mantendo-se acima da cotação de US$ 0,9370 praticada no fechamento de ontem. Todas as atenções dos investidores de moedas estão direcionadas para a reunião do Conselho Monetário do Banco Central Europeu, que divulga às 10h45 (de Brasília), sua decisão sobre taxa de juro na zona do euro. A maioria dos analistas, no entanto, não aposta em mudanças da política monetária européia na reunião de hoje. Ontem, o euro teve uma reação marginal à decisão do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve de cortar em 0,50 ponto porcentual as taxas básicas de juro nos EUA. O euro comprava US$ 0,9340 e subiu para US$ 0,9365, após a decisão do FOMC. Nas trocas de dólar por ienes, a moeda norte-americana comprava 115,47 ienes, após fechar ontem em 116,68 ienes. As informações são da Dow Jones.