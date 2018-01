Euro alcança nova marca frente ao dólar O euro alcançou nova máxima em dois meses frente ao dólar em Nova York, subindo quase 1% no dia, com o mercado voltando a atenção sobre o déficit em conta corrente dos EUA enquanto espera a divulgação do déficit comercial norte-americano na sexta-feira. Durante a noite, o dólar registrava um amplo movimento de baixa e essas perdas se acentuaram pela manhã em Nova York. No fim da tarde, o iene era negociado a 105,16 por dólar; o euro, a US$ 1,3345, de US$ 1,3209. O euro alcançou a máxima intraday em US$ 1,3361, mas recuou um pouco antes do encerramento da sessão. A moeda européia também subiu forte frente o iene, alcançando a máxima do ano em 139,70 ienes. A libra registrou a máxima em US$ 1,9324 pela manhã em Nova York, antes de recuar para ao redor de US$ 1,9285 no fim do dia. Sem indicadores importantes na agenda da semana até sexta-feira, quando sai o dado de déficit comercial dos EUA, o dólar foi novamente colocado na defensiva. O dólar poderá ficar ainda mais pressionado, uma vez que na próxima semana será divulgado o dado de déficit em conta corrente do quarto trimestre e o fluxo de capital internacional mensal. A estimativa de consenso do mercado é que os EUA anunciem um déficit comercial de US$ 56,5 bilhões em janeiro, que, se confirmado, será o segundo mais elevado.