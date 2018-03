Euro atinge maior cotação diante do dólar dos últimos 4 anos O dólar atingiu hoje a cotação mais baixa diante do euro dos últimos quatro anos. Segundo analistas, essa tendência deve continuar no médio prazo. Na manhã de hoje o euro chegou a ser cotado no mercado europeu a US$ 1,1003, o maior nível desde março de 1999. Ao longo do dia, o euro recuou um pouco, para US$ 1,097, com os investidores realizando lucros. A moeda norte-americana também atingiu hoje a cotação mais baixa dos últimos quatro anos diante do franco suíço. A tendência de queda do dólar ? que caiu cerca de 20% diante do euro nos últimos doze meses - foi acentuada pelas declarações feitas ontem pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, diante de um comitê do Congresso norte-americano. Ele afirmou que não estava "particularmente preocupado" com o recente declínio do dólar. Essa foi a primeira vez que Snow teceu um comentário sobre o valor da moeda. Ao longo dos últimos meses, autoridades norte-americanas vinham reafirmando a política do "dólar forte". "O dólar irá aumentar e cair um pouco. Ele está no mercado e está sendo negociado dentro das fixas normais", disse Snow. Logo após as declarações dele e diante da reação negativa do mercado, um porta-voz do Departamento do Estado declarou que o governo continua apoiando um "dólar forte" e que a moeda deverá se recuperar nos próximos meses. Muitos analistas acreditam, no entanto, que ainda há espaço para uma maior deterioração da moeda norte-americana, que poderia atingir a marca de US$ 1,15 nas próximas semanas A cada vez mais provável guerra contra o Iraque e os elevados custos financeiros que serão causados por essa operação militar são apontados como uma das principais ameaças ao dólar. Além disso, a crescente déficit público nos Estados Unidos e os sinais desalentadores sobre o comportamento da economia do país reforçam essas previsões.