Euro atinge nível mais baixo em relação ao dólar em dois anos O euro atingiu hoje seu valor mínimo dos dois últimos anos frente ao dólar devido ao temor de uma nova alta nas taxas de juros dos EUA, medida que contribui para a valorização da moeda americana. Por volta das 08h05 (horário de Brasília), a moeda européia tinha recuperado algumas posições e valia em Frankfurt US$ 1,1729. Neste ano, a moeda única caiu 14% frente à moeda americana, após a intensa alta vivida em 2004. Hoje chegou ao valor mínimo de US$ 1,1709. A causa desta queda é atribuída pelos analistas principalmente ao diferencial das taxas de juros entre a zona do euro, onde estão em 2% ao ano, e os EUA, em 4% ao ano. Além disso, os doze países que compartilham o euro quase não conseguem consolidar a reativação de sua economia, e os EUA mostram um vigoroso ritmo de crescimento econômico e uma inflação acima da média européia. Por isso, os especialistas consideram que, por enquanto, os juros na zona do euro se manterão invariáveis, apesar de o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, insistir em dizer que a entidade européia está preparada para incrementá-lo a qualquer momento caso seja necessário.