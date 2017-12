Euro bate mais um recorde de máxima frente ao dólar O euro renovou a máxima histórica em relação ao dólar e chegou a US$ 1,3642, num dia de poucos negócios, fato que certamente ajudou a alimentar o movimento. Especialistas apontam o nível de US$ 1,3715 como próxima resistência, seguida do patamar de US$ 1,3839, antes da barreira psicológica de US$ 1,3850. O banco UBS acredita que o euro chegará ao final de 2005 valendo US$ 1,40. Às 9h43 (horário de Brasília), o euro operava em US$ 1,3635, ainda acima do fechamento a US$ 1,3619. Em relação ao iene, o dólar permanece estável. Na Ásia, recuperou-se levemente, com importadores adquirindo a moeda para fechar a contabilidade do ano. Também às 9h43 (horário de Brasília), o dólar valia 103,10 ienes, de 103,02 ienes ontem. As informações são da Dow Jones.