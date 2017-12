Euro bate recorde histórico sobre o dólar O euro renovou hoje pela manhã a máxima histórica contra o dólar, alcançando US$ 1,3170, em Londres, enquanto a moeda japonesa, o iene, voltou a subir para nova máxima em 4 anos, para 102,70 por dólar. Segundo analistas, os compradores da moeda norte-americana estão escassos diante do feriado de Ação de Graças nos EUA. No Brasil, o dólar também abriu em baixa de 0,33% cotado a R$ 2.735. Analistas disseram que a alta da moeda européia está sendo orientada principalmente pelo anúncio feito ontem dos planos da Rússia para aumentar a proporção de euros em suas reservas internacionais. O chanceler alemão, Gerhard Schröder, disse hoje que a alta do euro para acima de US$ 1,31 preocupa por causa do impacto nas exportações. "O euro, absolutamente, me deixa preocupado, por causa de nossas exportações", disse Schröder em debate sobre o orçamento do governo de 2005, na Câmara. O ritmo de crescimento da economia alemã desacelerou-se acentuadamente no terceiro trimestre, em razão do fraco desempenho das exportações.