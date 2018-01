Euro chega ao patamar recorde de US$ 1,20 Ontem o euro atingiu a marca histórica de US$ 1,20 na cotação máxima do dia. Desde que a moeda foi lançada, em janeiro de 1999, esse é o patamar mais elevado frente ao dólar. No mês de novembro, o euro registra alta de 3,59%. No ano, a apreciação da moeda frente ao dólar é de 14,27%. O fato é que grande parte da alta do euro decorre da depreciação do dólar. A moeda norte-americana vem apresentando queda frente a moedas fortes de outros países. Um dos motivos é que o juro nos Estados Unidos está no patamar mais baixo, em 1% ao ano, abaixo da inflação, o que desestimula a entrada de investimento estrangeiro. Na zona do euro, os juros estão em 2% ao ano, no mesmo patamar da inflação.