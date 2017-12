Euro crava nova máxima histórica ante o dólar O euro e a libra esterlina passaram a manhã estabelecendo novas máximas ante o dólar, enquanto o Banco do Japão manteve sua batalha para limitar a valorização do iene. Mesmo a divulgação de um dado revelando recuo da atividade do setor de serviços na zona do euro não fez mudar a direção de alta da moeda comum européia. O pico da manhã foi atingido pouco depois das 11 horas, com o euro a US$ 1,2786, nova máxima histórica. Ontem, o Instituto Ifo, um dos mais prestigiados centros de pesquisas da Alemanha, alertou que as companhias consideram uma cotação de US$ 1,30 para o euro problemática para os lucros das empresas e prognósticos de que a economia local cresceria 2% nesse ano. Além de enervar as empresas exportadoras européias, a escalada do euro pode ampliar os debates sobre a reunião do Banco Central Europeu, na próxima quinta-feira. "Há uma leve possibilidade de o BCE fazer alertas sobre o euro, o que poderia persuadir alguns investidores a realizarem lucros na moeda", comentou o estrategista de moeda do Bank of New York, Simon Derrick. Mas a possibilidade é remota e o euro segue bem demandado com o mercado nova-iorquino ganhando fôlego nessa manhã. A libra esterlina, por sua vez, rompeu o nível de US$ 1,82 e atingiu a cotação mais alta ante o dólar desde 1992. A moeda britânica chegou a ser cotada a US$ 1,8266, continuando a ser sustentada por uma demanda aquecida. Com a ajuda de sinais de uma agressiva intervenção por parte do Banco do Japão, o iene oscila em torno de 106,25 unidades por dólar, após ter caído a 105,86 ienes mais cedo. O mercado estima que o Banco do Japão desembolsou o equivalente a US$ 7 bilhões ao longo dessa manhã na Europa, tentando conter que o dólar recuasse abaixo de 106 ienes. Esse montante se soma ao equivalente a US$ 5 bilhões que o BOJ teria usado ontem para sustentar o dólar ante o iene.