Euro estabelece nova máxima frente ao dólar O euro atingiu o nível mais alto em 19 meses ante o iene nesta segunda-feira na Ásia, sustentado por compras de importadores japoneses, que buscaram ajustar suas contas antes do fechamento do ano. O euro atingiu 140,73 ienes, maior cotação desde 30 de maio de 2003. A pressão favoreceu o dólar, que superou brevemente o nível de 104 ienes. Mas, paralelamente, levou a moeda européia a estabelecer nova máxima histórica em relação à moeda norte-americana. O euro chegou a US$ 1,3556. Às 8h15 (horário de Brasília), o euro subia para US$ 1,3538, de US$ 1,3522 na sexta-feira, enquanto o dólar caía a 103,69 ienes, de 103,70 ienes na sexta-feira. As ondas gigantes que atingiram o sul e o sudeste da Ásia levaram alguns participantes do mercado de câmbio a comprar dólares contra o Baht tailandês e a rupia da Indonésia. As informações são da Dow Jones.