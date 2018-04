Euro já substitui 90% das cédulas nacionais O montante de cédulas de euro em circulação já superou 90% do número estimado necessário para substituir as cédulas nacionais que circulavam na zona do euro em 2001, informou o Banco Central Europeu. O valor das cédulas em euros era estimado em 204,9 bilhões de euros em 17 de janeiro, comparado com 148,7 bilhões de euros em cédulas nacionais em circulação. Na sexta-feira passada, o BCE disse que o valor da cédulas de euro em circulação havia superado pela primeira vez o das cédulas nacionais. Além disso, o banco central indicou que "três semanas depois da introdução das cédulas e moedas de euro, a troca pelo euro para os consumidores está perto de ser concluída". As transações com euro estão crescendo mais rapidamente do que o esperado, disse o BCE, enquanto a conversão nos caixas automáticos está dentro do planejado. As notas e moedas de euros foram introduzidas em 1º de janeiro, mas na maior parte dos países da zona do euro o sistema de duas moedas deverá existir por cerca de dois meses, para a retirada gradual das cédulas nacionais de circulação.