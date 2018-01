Euro recua da máxima e sai a US$ 0,9306 O euro não conseguia sustentar a máxima registrada ante ao dólar nesta manhã e lutava para se manter acima de US$ 0,9300 nos negócios fechados na Europa. Há pouco, a moeda era negociada a US$ 0,9306, mas chegou a subir a US$ 0,9322, favorecida por compras realizadas por bancos norte-americanos. Ontem, o euro fechou em US$ 0,9268. O euro perdeu parte de sua força ante ao dólar após a divulgação, nesta manhã, dos dados sobre desemprego nos países que compartilham a moeda única européia. A taxa agregada de desemprego na região ficou em 8,7%, em dezembro, inalterada em relação ao nível revisado de novembro. O volume de negócios seguia indolente, com os investidores puxando o freio em suas operações, em razão da contagem repressiva para ouvir as decisões do Comitê de Mercado Aberto, do Federal Reserve, sobre a taxa básica de juro nos EUA. Nas trocas de dólares por ienes, o dólar também recuperava-se e comprava 116,29 ienes, após oscilar entre a mínima de 115,66 e a máxima de 116,69 ienes. Ontem, o dólar foi trocado a uma cotação de 115,70 ienes nos últimos negócios fechados em Nova York. As informações são da Dow Jones.