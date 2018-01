Euro recupera paridade em relação ao dólar O euro recuperou a paridade em relação ao dólar, mas ainda está longe de alcançar seu valor de lançamento, de 1999, quando valia 1,1885 dólar. Hoje, a moeda européia está cotada a 1,0758 dólar - uma alta de 24% em relação aos últimos doze meses -, após ter perdido quase um terço de seu valor de lançamento. Em novembro de 2000, o euro valia apenas 0,82 dólar. Essa evolução positiva da moeda única européia não se deve, entretanto, aos resultados econômicos. Desta vez, o euro substitui o dólar como moeda refúgio diante das incertezas sobre a guerra contra o Iraque. A Alemanha, anteriormente chamada de "locomotiva da Europa" encontra-se à beira de uma recessão. O governo de Gehard Schroder anunciou um crescimento econômico de apenas 0,2 % em 2002, confirmando que seu déficit orçamentário foi de 3,7% do PIB, bem acima do teto de estabilidade de 3% fixado pela Comissão Européia e inferior à maior parte de seus vizinhos. Apesar dos resultados medíocres da economia norte-americana, eles ainda são melhores dos obtidos pela Europa. A França também não atravessa uma boa fase. O consumo perdeu fôlego, os investimentos foram congelados e as exportações foram neutralizadas pela valorização do euro e fragilidade da economia dos EUA. Hoje, os industriais europeus temem a ameaça de recessão na Alemanha, mas reconhecem que a explicação que prevalece na Europa para essa ascensão do euro em relação ao dólar está ligada à perspectiva da guerra que os Estados Unidos pretendem deflagrar contra o Iraque. Nos últimos dias - e como sempre acontece em ocasiões de fortes incertezas -, os investidores preferem aplicar seus fundos em divisas melhor remuneradas, como é o caso atual do euro e da libra esterlina, ambas oferecendo um retribuição de 2,75, apesar das baixas decididas pelo Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra, enquanto que as taxas da Reserva Federal encontram-se num de seus níveis mais baixos, de apenas 1,25%. Nos Estados Unidos, os industriais norte-americanos do setor de exportação não reivindicam uma moeda excessivamente fortalecida. Eles exercem pressões sobre o governo para que não leve adiante a política do "dólar forte" defendida por Clinton e que começa a ser abandonada por Bush. Os industriais preferem que os mercados fixem o melhor equilíbrio do dólar, mantendo-o em nível adequado para atender os interesses de sua economia. Certas áreas consideram que o dólar ainda continua valorizado e sonham com as paridades do lançamento do euro. Já na Europa, só os burocratas do BCE e dos demais bancos centrais lamentam a fragilidade anterior do euro, temendo o desgaste da moeda. Os governos europeus e os industriais não escondiam sua satisfação diante da fragilidade do euro, que chegou a valer apenas 0,82 dólar na sua fase mais depressiva, no final do ano 2000. Essa situação permitiu o financiamento do crescimento europeu, alem de garantir o bom nível de suas exportações. Agora, há uma situação inversa em que a inflação está sob controle, mas as exportações já começam a sofrer. Os mercados europeus desconfiam de que o governo dos Estados Unidos possa se acomodar cada vez mais a essa política de fragilidade do dólar. As atenções se concentram na evolução do processo de guerra contra o Iraque e suas repercussões econômicas, principalmente no setor do petróleo. Uma vitória rápida e definitiva poderá provocar uma forte ascensão do dólar. Já um conflito mais longo e difícil poderia acentuar a fragilidade atual da moeda norte-americana. Por isso, ninguém pode antecipar se essa baixa do dólar e ascensão do euro terá ou não longa duração, diante da ausência de previsão relativamente segura sobre as conseqüências do eventual conflito.