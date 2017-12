Euro sobe após dados de encomenda na Alemanha O euro recupera-se das quedas do início do dia, uma vez que os dados sobre as encomendas à indústria na Alemanha ficaram acima do esperado. Às 9h38, a moeda européia valia US$ 0,9325, de US$ 0,9313 ontem. Mais cedo, operou em US$ 0,9287. As encomendas na Alemanha subiram 2,7% no mês e cresceram 13,7% no ano em termos ajustados. Analistas previam retração em média de 0,3% nas encomendas no mês e alta de 9,8% no ano em termos ajustados. O dólar foi beneficiado frente ao iene com informações de que oficiais do governo retomam pedidos para que o BC do Japão amplie a liquidez do mercado. Na sexta-feira, o BC japonês deve anunciar medidas nesse sentido. O campo de movimentação da moeda japonesa era limitado também pela expectativa de que o PIB do terceiro trimestre do país, que será anunciado amanhã, seja revisado em baixa. As informações são da agência Dow Jones.