Euro sobe frente ao dólar com nova ameaça de terrorismo O euro subiu em relação ao dólar, com informações de que o Departamento de Segurança Interna dos EUA irá informar sobre uma nova ameaça de terrorismo do Al-Qaeda. O euro opera acima de US$ 1,2400 pela primeira vez em quatro meses. Às 11h19 (horário de Brasília), o euro vale US$ 1,2402, de US$ 1,2378 ontem. As informações são da Dow Jones.