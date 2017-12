Euro tem nova disparada frente ao dólar O euro estabeleceu nova máxima histórica frente ao dólar hoje, chegando a US$ 1,2382, com informações veiculadas por uma agência de notícias de que o Banco Central Europeu não intervirá no mercado para evitar a apreciação da moeda européia antes que atinja US$ 1,3500, desde que o movimento ocorra de forma ordenada. Antes da notícia, o euro operava próximo a US$ 1,2330. A pressão sobre o dólar acabou levando a libra esterlina para nova máxima em 11 anos frente à moeda norte-americana, a US$ 1,7575. Em relação ao iene, o dólar cedeu moderadamente, já que investidores temem eventual presença do Banco Central do Japão no mercado. Traders disseram que os japoneses estavam vendendo dólares contra ienes, enquanto instituições norte-americanas e britânicas atuavam na ponta de compra. Às 12h06 (de Brasília), o euro valia US$ 1,2373, de US$ 1,2323 ontem. A libra esterlina subia a US$ 17574, de US$ 1,7546. O dólar caía para 107,45 ienes, de 107,54 ienes ontem. As informações são da Dow Jones.